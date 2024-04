Elezioni Europee - oggi e domani il deposito dei contrassegni | la diretta dal Viminale

(Di domenica 21 aprile 2024)ildei: lalive Dalle 8 di, domenica 21, fino alle 16 di, lunedì 22 aprile, alè in programma ildeielettorali (cos’è e come funziona) per ledel prossimo 8-9 giugno. TPI seguirà inlive ildeicon aggiornamenti e curiositàmente dal ministero dell’Interno.La lista di De Luca è il primo simbolo a essere depositato – Il primo simbolo a essere depositato è Libertà – Sud chiama nord , la lista promossa dal ...

Il leader di Forza Italia, primo big a sciogliere la riserva, candidato in tutte le circoscrizioni tranne le Isole, dove sarà in lista Caterina Chinnici. Salvini ha già detto che non si candiderà (corriere)

Si è aperto alle 8 di oggi , e andrà avanti fino alle 16 di domani , il deposito dei contrassegni elettorali per le Elezioni Europee del prossimo 8-9 giugno. In questa circostanza le forze politiche ... (tpi)

A Nordest big in campo: il Pd sceglie Bonaccini come capolista - Settantasei nomi per diciotto seggi. Sedici, o forse 15, se come suggeriscono i sondaggi anche la lista degli Stati Uniti d’Europa e l’Alleanza Verdi-sinistra ...ilgazzettino

Europee, quando e come si vota: novità per gli studenti fuori sede - Le liste delle Elezioni Europee 2024 C’è ancora qualche giorno di tempo, invece, per la presentazione delle liste dei candidati a un seggio a Bruxelles. Gli elenchi dei nominativi devono essere ...livesicilia

Alternativa – Socialisti & Democratici per gli Stati Uniti d’Europa. - Il movimento Alternativa - Socialisti & Democratici di Rignano Garganico, San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo annuncia il suo sostegno per l'idea degli "Stati Uniti D'Europa" in vista delle elez ...rignanonews