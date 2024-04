Elezioni Europee - M5s | in corsa dieci pugliesi FI | in lista Vernol - Dell?Erba e De Mola

(Di domenica 21 aprile 2024) Il leader nazionale Antonio Tajani sarà il capodi Forza Italia al Sud per ledi giugno. Con lui dalla Puglia tre candidature: Paolo Dell?Erba (54 anni,...

Elezioni Europee , oggi e domani il deposito dei contrassegni : la diretta live Dalle 8 di oggi , domenica 21, fino alle 16 di domani , lunedì 22 aprile, al Viminale è in programma il deposito dei ... (tpi)

A Paderno Dugnano si chiude il mandato del sindaco Ezio Casati che non sarà candidato alle prossime el Ezio ni. Lo ha annunciato giovedì sera a conclusione dell’ultimo consiglio comunale. Ezio Casati ... (ilnotiziario)

Elezioni Europee 2023: La Corsa al Viminale per la Registrazione delle Liste - Con l’avvicinarsi delle Elezioni Europee, la corsa alla registrazione dei simboli e la presentazione delle liste rappresentano solo l’inizio di un intenso periodo di campagna elettorale, durante il ...occhioche

Elezioni Europee, M5s: in corsa dieci pugliesi. FI: in lista Vernola, Dell’Erba e De Mola - Il leader nazionale Antonio Tajani sarà il capolista di Forza Italia al Sud per le Elezioni Europee di giugno. Con lui dalla Puglia tre candidature: Paolo Dell’Erba (54 ...quotidianodipuglia

Europee: deposito simboli, prima la lista di Cateno de Luca - I militanti della lista Libertà di Cateno de Luca si danno il cambio di fronte al Viminale da venerdì mattina alle 8. Solo così sono riusciti a risultare la prima lista depositata per le Elezioni Euro ...ansa