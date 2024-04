Elezioni europee - i candidati Pd in Lombardia | Cecilia Strada capolist - sorpresa Zan

(Di domenica 21 aprile 2024) Milano – Sarà, ex presidente di Emergency, laa del Pd ine nella circoscrizione Nord Ovest (, Piemonte, Liguria e Val d’Aosta) per le, in programma i prossimi 8 e 9 giugno. Tutti ia Le liste dem per la competizione elettorale sono state presentate nella mattinata di oggi domenica 21 aprile dalla direzione del partito. La segretaria Elly Schlein saràa nella circoscrizione Centro e Isole), il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini nella circoscrizione Nord est (Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia),nel Nord Ovest e Lucia Annunziata nella circoscrizione Sud. In ...

Elly Schlein sarà candida ta alle elezioni europee come capolista del Partito democratico nelle circoscrizioni Centro e Isole. Ma non solo: il suo nome potrebbe comparire nel simbolo in vista del ... (today)

Elly Schlein in campo per le Elezioni Europee . «Sono disponibile a dare una mano con spirito di servizio, mi candido a dare una spinta a questa meravigliosa squadra e a un progetto di... (ilmessaggero)

Schlein capolista per il PD nelle Isole. Quaquero unica sarda - Elly Schlein è la capolista Pd alle Elezioni europee nelle circoscrizioni del Centro e delle Isole. Il responsabile organizzazione Igor Taruffi ha sottoposto alla Direzione le liste dem in cui sono co ...sardegnalive

Elezioni europee: le liste dei partiti e i candidati. Come e quando si vota - Elezioni europee: le liste dei partiti e i candidati. Come e quando si vota. Schlein capolista per il Pd al Centro e al Sud ...unita

europee, Conte presenta il simbolo M5S e annuncia: “Non sarò candidato” - il presidente del M5S: "Abbiamo delle liste di costruttori di pace, ma non solo. Da Tridico ad Antoci fino a Biggeri, e oggi annuncio anche Carolina Morace" ...dire