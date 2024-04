Elettra Marconi | La nave era la nostra casa Papà faceva gli esperimenti e io giocavo con l’elettricità

Marconi Day 2024 a Sestri Levante - Sabato 27 aprile al Convento dell’Annunziata continuano le iniziative in occasione dei 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi .mentelocale

Lungo Ponte del 25 aprile in Emilia-Romagna tra cupole, forest bathing, aquiloni e tartarughe marine - Con il lungo Ponte di primavera del 25 aprile ci si sente già in vacanza. Ecco alcune proposte originali per grandi e piccoli, tra singolari ...notizie.tiscali

Santa’: iniziativa al Castello dedicata a Guglielmo Marconi - Da Pino Romano, Lions Club Santa Margherita Ligure- Portofino Il Lions Club Santa Margherita Ligure - Portofino con il patrocinio dei comuni di Santa ...levantenews