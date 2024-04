El Bilal - prima da titolare da sogno E anche Lookman torna decisivo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 21 aprile 2024) Monza. Brilla il tridente offensivo, beneKoopmeiners e Pasalic, in difficoltà i subentrati in difesa e in mezzo. Le pagelle di Monza-Atalanta 1-2. Monza-Atalanta 1-2, le pagelle Carnesecchi 5.5 – Forse si fa un po’ soprendere sulle due conclusioni di Maldini: spinge poco coi piedi. Toloi 6 – Abbastanza sollecitato, ma i raddoppi da quella parte funzionano piuttosto bene. Dà forfait per infortunio. (68? Djimsiti 5.5 – Un po’ incerto: non argina a dovere un Maldini indemoniato.) Hien 6 – Chiamato al duello fisico con Djuric ne esce bene: rischia solo per una sua distrazione su un’uscita palla. Kolasinac 6.5 – Spinge in avanti con insistenza, per due volte sfonda dal suo lato,se non trova la giocata giusta. Resta comunque molto solido. Holm 6 – Parte bene, poi si deve fermare per infortunio. (28’ Hateboer 5.5 – ...