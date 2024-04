EcoRun 2024 - una giornata di spor - ecologia e solidarietà per le vie di Varese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 aprile 2024), 21 aprile– Grande festa dellot, dell’e dellaoggi acon, quinta edizione della manifestazione che ha visto 1350 partecipanti, podisti, camminatori appassionati, famiglie con i bambini, che hanno colorato la città. Il via stamattina alle 9 in punto alle gare competitive, ad aprire la corsa c’erano i ragazzi dell’associazione “Correre Oltre”, realtà impegnata accanto ad atleti con difficoltà motorie. Dietro di loro gli altri atleti, due le corse competitive, una mezza maratona “21100 – Half Marathon” e una dieci chilometri “21100 – Ten” entrambe percorsi certificati FIDAL nazionali e due corse non ...