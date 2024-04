Ecco la neve sull'Amiata. Che beffa...

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 aprile 2024), 21 aprile 2024 – In poche ore anche la provincia di Grosseto è passata da temperature ben al di sopra della media a valori che hanno fatto precipitare la colonnina di mercurio. Il risultato è stato prima un tuffo al mare poi, ma giusto un paio di giorni dopo, un pupazzo di. Se in molti dicono che in montagna ad aprile le nevicate non sono poi così rare, è bene però precisare che qualche anomalia questa stagione invernale l’ha presentata e la principale è che la prima vera nevicata è avvenuta intorno al 20 di questo mese. Dopo un anticipo di estate e nel bel mezzo della fioritura della faggeta,nei giorni scorsi si sono depositati ben 40 centimetri difresca. "Fossero caduti anche un mese fa tutti saremmo stati contenti – ...