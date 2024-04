Ecco chi vince la menzione di disonore di Critica liberale | il suo trasformismo non ha eguali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) di Enzo Marzo La politica italiana nelle ultime settimane è stata sconvolta dalle notizie provenienti da Bari, dove una assessora trasformista, finita nel Pd pugliese, è rimasta coinvolta in un affaire giudiziario che la dice lunga su certi sistemi di corruzione elettorale. E subito Conte ne ha approfittato per sfasciare il cosiddetto “campo largo” e – se non ci si mette presto una pezza – per regalare la regione Puglia all’estrema destra. Tutto questo episodio ha riportato sul proscenio il cancro che ha contribuito non poco a “uccidere” la politica democratica del nostro paese. Si tratta del. Noi non abbiamo aspettato Bari per sottolineare questa forma di malcostume e di corruzione. A parte una perenne polemica da sempre, a settembre dello scorso anno durante gli “Stati generali del liberalismo”, dove noi ogni anno assegniamo (oltre al “Premio sulla ...