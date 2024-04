Eccellenza Jesina - inutile pareggio per 2-2 con l’Urbania

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 21 aprile 2024) I leoncelli, tutto cuore ma con evidenti limiti tecnici, tornano a muovere la classifica e al gol. Il, tuttavia, non evita i Play-Out. Ennesima contestazione a squadra, mister e società JESI, 21 aprile 2024 –che torna al “Carotti” dopo l’ottava sconfitta consecutiva, rimediata questa volta a Macerata. Squadra ancora ai minimi termini per le pesantissime assenze degli infortunati Trudo, in panchina solo per onor di firma, Cordella, Nazzarelli, ed i fratelli Thiago e Polo Capomaggio, tornati in Argentina per gravi motivi familiari. Al 3’ Urbania pericoloso con Franca ma la conclusione è deviata in angolo da Pistola. Al 10’ punizione velenosa di Mangiarotti, ma Pistola para. Al 16’ si fa viva lacon una punizione dalla distanza di Belkaid, ma Stafoggia respinge con i pugni senza problemi. Al 26’ ...