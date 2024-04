E’ scontro tra Striscia la Notizia e la Fagnani | la dura replica della conduttrice

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 21 aprile 2024) Botta e risposta a distanza tralae la. Lahato in modo molto duro alla trasmissione di Canale 5. Alta tensione tralae Francesca. Nei giorni scorsi laè finita nel mirino del tg satirico per due gioielli indossatinte una delle puntate di Belve. Si tratta complessivamente di una cifra superiore ad 80mila euro. E’ durotra lala– Cityrumors.it – foto AnsaIl tg si è posto la domanda se esibire gioielli per una cifra così alta è deontologicamente corretto. Inoltre la stessa trasmissione ha fatto notare come lo stesso brand è stato ...