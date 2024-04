Due giornate di vaccinazione Dedicate a giovani e over 65 | Per evitare malattie e tumori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 aprile 2024) Settimana mondiale per l’immunizzazione: anche l’Ausl di Bologna organizza duedi vaccinazionia specifici target e una giornata di studio per i professionisti sanitari. La prima iniziativa, domani, a San Giovanni in Persiceto, si tratta di open day rivolto a uomini e donne nate dal 1952 al 1959 che non siano ancora protetti contro il Fuoco di Sant’Antonio (Herpes zoster) e lo Pneumococco. Si potrà accedere senza prenotazione, dalle 9 alle 13, al Poliambulatorio in Circonvallazione Dante Alighieri, 12/D. Nel pomeriggio sempre di domani, l’altro open day ha come focus la protezione dei piùdal Papillomavirus (Hpv) ed è rivolto alle ragazze nate dal 1999 al 2012 e ai ragazzi nati dal 2006 al 2012. Le vaccinazioni, gratuite e senza prenotazione, saranno effettuate dalle 14 alle 18 presso la Casa della Comunità - ...