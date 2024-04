Dormire con il cane o il gatto - sì o no?

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di domenica 21 aprile 2024) In Italia oltre il 50% degli amanti degli animali ha scelto di condividere con il proprio partner peloso le ore notturne. Ma quali sono i pro e i contro di questa abitudine? Meno stress, senso di solitudine e incubi notturni fanno propendere per il sì. Ma sonno intermittente, eccessivo riscaldamento e sveglie mattutine pesano per il no. In ogni caso fondamentale l'igiene