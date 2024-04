Don Beneventi diventa vescovo | Spero di essere all’altezza

(Di domenica 21 aprile 2024) "Ho il carattere tenace di chi avanza senza timore. Grazie per l’accoglienza che mi sarà riservata.di". Ieri mattina nella cattedrale di Acerenza, comune di poco più di 2mila abitanti in provincia di Potenza, il nuovodi San Marino-Montefeltro, Domenico, ha ricevuto la consacrazione episcopale. E’to. Poco più di un centinaio di persone in cattedrale e tra i concelebranti c’erano anche ilAndrea Turazzi che poco meno di due mesi fa ha rassegnato le dimissioni al compimento dei 75 anni e ildi Rimini, Nicolò Anselmi, grande amico di don Domenico. Tra i tanti sacerdoti presenti, anche quelli della Diocesi di San Marino-Montefeltro. Che monsignor ...

