DOMANI il via alLA RIABILITAZIONE. Ferguson accelera per tornare in 6 mesi

(Di domenica 21 aprile 2024) Fresco di intervento chirurgico, Lewisha fatto il pieno di affetto. Da Ndoye a Beukema, fino a mister Motta: tanti i compagni e gli hanno fatto capolino acasa di Cura Toniolo, nelle ore successive all’intervento, con il tecnico che invece è andato a trovarlo prima. Inondato di messaggi social, il capitano ha ricevuto anche una visita a sopresa: quella di Gianni Morandi. "Sono andato a trovare Lewis, calciatore della Nazionale Scozzese e Capitano del Bologna. Ha 24 anni, è stato operato al ginocchio per un grave incidente sul campo di gioco e ne avrà per almeno sei. Malgrado questo, non ha perso il sorriso… Forza Capitano!", ha postato su Instagram il Gianni nazionale. E lo scozzese ha prontamente risposto postando in una storia la foto aggiungendo il commento: "Che leggenda! Bella visita e ...