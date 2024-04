Direttiva case green - in Italia torna lo sconto in fattura?

(Di domenica 21 aprile 2024) Laè stata approvata dal Parlamento Europeo ed entra in vigore, fra i malumori die Ungheria che hanno votato contro all’ultimo passaggio in Ecofin. LaEpbd (Energy performance of building directive) fissa degli obiettivi chiari, ma permette ai singoli stati membri di scegliere in autonomia la strada da percorrere. Ecco che quindi potrebbere l’ipotesi delloin. Cosa prevede laGli edifici residenziali dovranno ridurre i consumi del 16% entro il 2030 e del 20% entro il 2035. Gli edifici pubblici dovranno essere riqualificati per almeno il 16% entro il 2030 e del 26% entro il 2033. Dovranno essere a zero emissioni dal 2028 ...

