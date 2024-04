Dinacci PD | Con Vicinanza costruiamo la più larga unità del campo progressista e democratico

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 21 aprile 2024) La nota stampa del Partitoper ufficializzare il sostegno a Luiginelle prossime elezioni a Sindaco di Castellammare di Stabia “A Castellammare di Stabia, il PD sosterrà come candidato Sindaco Luigi, una personalità di grandissimo valore che ha tutta la forza per promuovere uno sforzo collettivo e uno straordinario impegno di tutte le donne e tutti gli uomini che hanno a cuore la città e intendono restituirle dignità e orgoglio con un nuovo patto”, è quanto dichiara in una nota Francesco, presidente del PD Metropolitano e commissario del circolo dem di Castellammare di Stabia. “Con Luigivogliamo costruire la piùdele ...