Di Lorenzo a colloquio con gli Ultras | Non siete degni - cosa gli hanno detto i tifosi

(Di domenica 21 aprile 2024) Dura contestazione da parte deinei confronti del Napoli,glia capitan Di: la ricostruzione. Una delle giornate più amare dell’intera era De Laurentiis, solo così si può ritenere la sconfitta patita dal Napoli a Empoli, vittorioso per 1-0 grazie a un gol di Cerri. La squadra partenopea si è consegnata a quella toscana, non riuscendo mai a mostrare la propria superiorità tecnica. L’Empoli di Nicola è sceso in campo mostrando maggior voglia di portare a casa i tre punti, maggiore convinzione, maggior cuore. E il risultato ne è stata la netta conseguenza. Contestazione al Napoli,a DiQuell’impegno che spesso è l’unica, vera, ...

Contestazione Napoli, cosa hanno detto gli ultras a Di Lorenzo: la ricostruzione - A fine gara è scoppiata la rabbia dei tifosi del Napoli. Giovanni Di Lorenzo a colloquio con i capi ultras della squadra azzurra.areanapoli

Napoli, la rabbia degli ultras dopo il ko di Empoli: «Non siete degni di questa maglia» - EMPOLI Di Lorenzo è impietrito sulla linea di fondo campo ma non indietreggia. È il capitano, ha mezzo passo in avanti rispetto agli altri che sanno di non potersi sottrarre. Non ha ...ilmattino

Empoli-Napoli 1-0, crisi Calzona: Di Lorenzo parla con i tifosi ultras dopo la gara - Ci mette la faccia Giovanni Di Lorenzo, il capitano del Napoli che resta in campo al termine del match del Castellani dopo la sconfitta contro l'Empoli e va personalmente a parlare con i tifosi ...ilmattino