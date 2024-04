Derby Milan-Inter - Cardinale ci sarà? E sul nuovo allenatore…

Il derby suscita tante emozioni , soprattutto quando è il primo. Domani Milan-Inter per Benjamin Pavard sarà magico, ne spiega i motivi Corriere dello Sport. ESORDIO DA DERBY – Benjamin Pavard ... (inter-news)

Milan-Inter non solo domani in campo. Il derby milanese si svolge anche sul mercato con Buongiorno come obiettivo comune. C’è anche il Torino, però, da calcolare. Ecco il gioco delle parti spiegato ... (inter-news)