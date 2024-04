Derby Milan-Inter - Albertosi | Lo Scudetto sarebbe una delusione Su Leao…

Calciomercato Milan , anche l’Inter vuole il centrale del Torino Buongiorno : in estate ci sarà un vero e proprio derby per il difensore Il Calciomercato del Milan si prepara ad entrare nel vivo. Sì, ... (dailymilan)

Milan, Cardinale non ci sta: doppio annuncio che fa chiarezza - Prende la parola Gerry Cardinale, il numero uno di Red Bird rilascia dichiarazioni importanti sul mondo Milan in un momento critico ...calciomercato

Inter, primo Derby per Pavard: e sogna di togliersi lo sfizio del primo gol - In questo primo anno da interista non si è fatto mancare proprio nulla, anche se vorrebbe togliersi un ultimo sfizio e segnare così il primo gol in maglia nerazzurra ...fcinter1908

TS - Inter-Torino, possibile uno slittamento di 24 ore: se i nerazzurri dovessero perdere il Derby... - Dopo l'ufficializzazione da parte della Lega della programmazione della 34esima giornata, l’Inter giocherà contro il Torino a San Siro sabato 27 aprile alle ore 15. La ...fcinternews