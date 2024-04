Derby - Albertini avvisa | Milan contro l’Inter devi vincere! Inaccettabile che…

Milan, Pioli: "Dobbiamo far di tutto perché non l'Inter non vinca lo scudetto domani. Le critiche non mi interessano" - "Possiamo usare tutti i termini che crediamo: orgoglio, responsabilità, appartenenza. Per la classifica, per l'eliminazione di giovedì, per lo Scudetto dell'Inter ...fcinternews

MN - Vigilia Derby, a Milanello oggi una cinquantina di tifosi - Alla vigilia di Milan-Inter, Derby che purtroppo sposta poco per quanto riguarda la stagione rossonera, ma che può spostare tantissimo per gli avversari, ci sono comunque una cinquantina ...milannews

Albertini avvisa il Milan: 'Inaccettabile vedere l'Inter festeggiare lo Scudetto nel Derby. Se vincono, sparisco una settimana' - Momento molto delicato per il Milan che si trova alla vigilia del Derby contro l`Inter, una partita che potrebbe consegnare aritmeticamente lo scudetto nelle mani.calciomercato