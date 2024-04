De Rossi | Le parole di Lotito? Penso che nessuno ci debba rinfacciare che Ndicka stia bene

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 21 aprile 2024) Deha parlato in conferenza stampa della sfida tra Roma e Bologna che si terrà domani sera all’Olimpico. Il tecnico dei giallosi è espresso sul rinvio della partita contro l’Udinese e sulla richiesta non accolta da parte della Lega di recuperare la partita in un momento consono per la squadra, evitando di affaticarla in vista della partita contro il Leverkusen. Cosa ne pensa del recupero dei 18 minuti con l’Udinese il 25 aprile? C’è mancanza di tutela per il percorso giallorosso in Europa? «Mi trovo in linea con ledella società. Altri campionati esteri aiutano di più le loro squadre? Anche la stessa Lega l’ha sempre fatto, gestendo gli orari per aiutare le italiane in Europa. Qui si è creato un precedente particolare, è la prima volta che non viene accordata la tempistica migliore verso una semifinale così ...