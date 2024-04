De Paola | Pioli un agnellino Musah e Calabria? Che idea strampalata …

De Paola: “Allegri inadeguato, non è più un grande allenatore. Da 3 anni la Juve…” - "Allegri non è più un grande allenatore. Lo è stato, in un altro periodo, ora non lo è più", commenta De Paola ...fcinter1908

Pioli, si è parlato troppo di me e non ha fatto bene - MILANO, 21 APR - "Si sta parlando troppo e da troppo tempo di me. Credo che questo non abbia fatto bene a nessuno. Non a me": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia del derby di Milan ...tribunatreviso.gelocal

IL PARERE - Agave: "Il sogno del Napoli è Conte, ma Italiano è la pista più percorribile" - Il giornalista Claudio Agave, opinionista di “Tutti al Var”, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Sportitalia.Un fallimento targato Stefano Pioli“E’ un allenatore a fine ciclo, ormai è chiaro. Così ...napolimagazine