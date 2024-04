De Laurentiis vuole mandare il Napoli in ritiro punitivo | i giocatori si oppongono

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 21 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl buco nero in cui si è infilato ilsta diventando un tunnel senza uscita e la sconfitta (1-0) subita dall’Empoli potrebbe avere conseguenze immediate per gli azzurri, con la squadra inda domani. Una prestazione, quella del ‘Castellani’, forse più insufficiente di quella dell’andata al ‘Maradona’, quando i toscani vinsero 1-0 con gol nel finale di Kovalenko, che non è andata giù ai tanti tifosi presenti allo stadio, in silenzio per 15? a inizio partita, quindi pronti a fischiare all’intervallo e infine decisi nell’accusare la squadra alla fine. Non è un buon momento per il. La squadra di Ciccio Calzona, con la sconfitta di ieri contro gli uomini di Nicola, è arrivata al decimo ko in campionato e il presidente Destarebbe pensando a ...