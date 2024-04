De Laurentiis punisce il Napoli | ritiro forzato per tutto il finale di campionato

(Di domenica 21 aprile 2024) Il presidente De, furioso per il tracollo del, ha deciso una punizione senza precedenti: la squadra andrà inpermanente fino al termine del. n seguito all’ennesima deludente prestazione del, sconfitto 1-0 dall’Empoli, il presidente Aurelio Deha deciso di prendere provvedimenti drastici nei confronti della squadra. DeInfuriato Per il Tracollo Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il patron azzurro, una furia per il tracollo di questa stagione, avrebbe comunicato l’intenzione di mandare la rosa inpermanente fino alla conclusione del. Punizione Estrema:Permanente Questa punizione senza precedenti rappresenta la ...

Punizione durissima di ADL contro la squadra: Napoli in ritiro fino a fine campionato, la decisione - Napoli - Napoli in ritiro! Il presidente De Laurentiis una furia contro la squadra è intenzionato a punire tutti in maniera durissima. Il patron non ci sta come i tifosi e vuole mandare la squadra in ...msn

De Laurentiis punito da un suo giocatore: l'ennesima beffa per il presidente - Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato il grande protagonista in negativo della balorda stagione degli azzurri. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato il grande ...areanapoli

Dal nostro inviato Vincenzo D'Angelo - Sarà una lunga estate per De Laurentiis e i suoi collaboratori: c’è un Napoli da rifare e un rapporto con i tifosi da riconquistare. Mica semplice. Il Frosinone si gode il punto, raggiunge il Verona ...gazzetta