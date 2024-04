Dario Nardella è candidato per le Europee dell’8 e 9 giugno | l’annuncio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 aprile 2024) Firenze, 21 aprile 2024 – “Mi candido per le”: è con un post su Instagram che il sindaco di Firenzerompe gli indugi e annuncia che correrà per le elezionie 9che ridisegneranno il Parlamento europeo. Un annuncio che era nell’aria ormai da tempo. Il sindaco ha scelto i social network per dare notizia della sua candidatura. "È ufficiale, sono statodal Pd al Parlamento Europeo per le elezionie 9. E lo faccio nell’unico modo che conosco: tra le persone e con le persone”, scrive. Che poi accompagna il suo posto con una frase, “Dalle città rinasce l’Europa”. Il primo cittadino ringrazia “Elly Schlein e il partito regionale e nazionale per la fiducia”.