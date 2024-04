Dalle aule al tavolo del dialogo | studenti-progettisti alla Stecca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 aprile 2024) Si sviluppa il design del futuro attraverso ilnel “Bravery Bar - Let’s Talk!“, uno spazio di ristoro vero e proprio dove, attorno ai tavoli, siedonointenti a progettare nuovi laminati decorativi, dtexturegrafica (che hanno colpito pure le aziende, pronte a valutarne la prototipazione), oppure a immaginare l’aula del futuro - aperta a stimoli molteplici e a pubblici diversi - o, ancora, a progettare un “community table“ per favorire iltra culture, nazionalità e visioni diverse. Succede3.0, casa per associazioni e attività socio-culturali a cavallo tra il quartiere Isola e Porta Nuova, che per tutta la settimana dedicata al design ha ospitato glidi Iaad (Istituto d’arte applicata e design), ...