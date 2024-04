Dalla Persia a Cleopatra - i benefici dell’olio di cumino per la pelle

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 21 aprile 2024) La Nigella Sativa è pianta che cresce in Asia, profumatissima e benefica. Dai suoi semi spremuti a freddo si ricava un ingrediente prezioso, per la skincare e per la cucina. Si trattadi, utilizzatissimo per i suoi poteri fitoterapici. I suoisi estendono ae organismo: ha proprietà immunostimolanti, digestive e lenitive. Le sue origini sono antiche: il termine “” deriva, forse, dall’arabo Kamun ad indicare un “seme benedetto”. Un rimedio naturale con una storia di 6000 anni alle spalle, di cui si trova traccia ine in Turchia, in Grecia e in Siria, dove veniva utilizzato come aroma, quanto come vero e proprio ...