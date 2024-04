Dal Real Madrid al Napoli - la notizia delle ultime di ore

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 21 aprile 2024) Ilè interessato ad un calciatore delin uscita, nuove news sul suo conto: la concorrenza è sempre più fitta. La scelta di De Laurentiis sarà quella di riparare gran parte dell’organico che sarà messo a disposizione del nuovo allenatore partenopeo. Le occasioni di mercato non potranno essere soltanto considerate parzialmente ma dovranno essere colte affinchè il progetto di ricostruzione possa avviarsi immediatamente. Il nuovo direttore sportivo, Giovanni Manna, ha già iniziato a gettare le basi per la costruzione di una squadra valida e già pronta a contendersi una posizione importante nel prossimo campionato. Le cessioni saranno numerose, a partire da quella di Zielinski a parametro zero fino all’addio di Osimhen, dopo il pagamento della clausola rescissoria, passando per i non riscattati Traoré e Dendoncker. In ...