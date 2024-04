Dal 2 al 5 maggio a Roma torna il Moscerine Film Festival

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 21 aprile 2024), 21 apr. (askanews) – L’inclusione sarà protagonista nella terza edizione del, l’unicodi cinema interamente realizzato e dedicato a registi under 12. La terza edizione si terrà dal 2 al 5al Nuovo Cinema l’Aquila a. “Ilquest’anno sarà tradotto nella lingua dei segni, la Lis – spiega la direttrice artistica Nina Baratta – Negli spazi delsarà inoltre dato largo spazio alla comunicazione aumentativa alternativa, che consente una comprensione immediata dei testi a chi ha diversità cognitive. Per noi è molto importante far arrivare il linguaggio cinematografico a tutte le bambine e i bambini”. La kermesse vanta una giuria di prestigio: da Maria Fares, produttrice e ...