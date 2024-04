Dagli Approfondimenti ASviS - la Giornata internazionale delle ragazze nelle Information and Communication Technologies

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 21 aprile 2024) Si riporta di seguito il testo integrale dell’articolo del 15 aprile 2024 apparso sul sitoa firma di Francesco Ottaviani, area Ricerca, research associate evaluation lab, Fondo per la Repubblica digitale; Maria Paola Pagliarulo, research associate evaluation lab, Fondo per la Repubblica digitale. Stereotipi e segregazione orizzontale ostacolano la parità di genere negli studi Stem e nei lavori legati a tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Eppure in Europa le più interessate alle competenze digitali sono italiane. Nonostante la crescente attenzione verso il tema della parità di genere, le discriminazioni nei confrontidonne continuano a manifestarsi nella società in varie forme, dalla violenza domestica fino alle disparità economiche e alla scarsa rappresentanzadonne negli organi ...