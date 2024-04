Da Soros oltre 1 milione di euro a Più Europa | Contributi regolari - li rivendichiamo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 21 aprile 2024) Pubblicato il 21 Aprile, 2024 (Adnkronos) – ConundiGeorgerisulta tra i principali finanziatori di Piùpa, il partito fondato da Emma Bonino nel 2017 e ora guidato da Riccardo Magi. Spulciando l'elenco delle dichiarazioni congiunte sottoscritte da donatori e beneficiari e indirizzate alla presidenza della Camera dei deputati, si scopre che nel 2022 il magnate ungherese naturalizzato americano ha staccato cospicui assegni a favore di sei esponenti di Piùpa, per sostenere la campagna elettorale del loro movimento alle ultime politiche, quelle del settembre di due anni fa. Aiuti che non sempre sono andati a buon fine. Non tutti i beneficiari deieconomici, infatti, ce l'hanno fatta a superare la prova del voto: solo Magi e ...