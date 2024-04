Da Fazio e Floris fino ad Amadeus | chi è fuggito per soldi dalla Rai

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 21 aprile 2024) Hanno salutato viale Mazzini l'uno dopo l'altro, con grandissimo clamore mediatico, adducendo come pretesto nuove avventure professionali, nuovi progetti ed esperienze artistiche. Se ne sono andati in opposizione ad una Tele- Meloni (il nuovo corso della Rai con Meloni Premier) che, in effetti non è mai esistita. L'ultimo in ordine di tempo è statoche, dal prossimo autunno, dovrebbe riprendere il suo posto nella fascia dell'access prime time non più su Rai 1 ma sul canale Nove. I media l'hanno chiamata «fugaRai meloniana» dovuta a censure o allontanamenti vari che la tv pubblica in effetti non ha mai esercitato sugli interessati. I motivi che hanno determinato il grande movimento fuori dal cancello di viale Mazzini sono, prevalentemente, legati a fattori economici: significa in parole povere maggiori guadagni. ...