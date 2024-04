Curling - l’Italia torna a vincere ai Mondiali di doppio misto | Constantini e De Zanna stendono la Francia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024)ha sconfitto laper 10-6 e ha così conquistato la seconda vittoria aidi, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Oestersund (Svezia). Stefaniae Francesco Dehanno fatto la differenza nel secondo end, dove hanno marcato ben cinque punti, e poi hanno strappato la mano per due volte consecutive nei parziali immediatamente successivi. Dopo il successo ottenuto ieri contro la Spagna e la battuta d’arresto contro la Svizzera, la coppia tricolore ha ripreso la propria marcia e occupa attualmente il terzo posto in classifica generale (due vittorie e una sconfitta, alla pari di Germania e Giappone). Al comando del gruppo A figurano le imbattute Estonia e Svizzera (3-0). Gli azzurri sono ...