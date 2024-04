Cuba alla fame | più del comunismo può il gioco sporco di chi lucra sulla povertà

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Le tre parche che vessano: embargo sempiterno, miopia di un socialismo irreale, egoismo del privato. Il primo e più noto, “el bloqueo”: i beneficiari non possono servirsi di Western Union per ricevere denaro dall’estero a cifre ragionevoli, mentre i donatori devono sottostare ai metodi usurai di agenzie che aggirano l’embargo con escamotage, avvantaggiando quei pochi che possono sostenere i loro costi; i bonifici bancari, che passano per le banche statunitensi, sono oberati di commissioni e rischiano di essere bloccati. Così come fa PayPal, che minaccia anche di cancellare dlista dei clienti gli ignari che vi ricorrono. Ildel privato Nella capitale chi non ce la fa ripiegamonnezza, giovani e anziani, la cui pensione media oscilla intorno ai cinque dollari mensili. I ...