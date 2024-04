Cosa vuole il governo dal potere giudiziario? Un servo sciocco di quello politico?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Tra pochissimi giorni entrerà in vigore il decreto legislativo (il n. 44/2024 del 6.4.2024) con il quale ilha dato attuazione alla legge delega cosiddetta Cartabia del 2022. Molte le norme discutibili. Tra gli esami che gli aspiranti magistrati dovranno superare, ad esempio, è stato introdotto, in modo surrettizio e in evidente eccesso di delega, una prova che dovrebbe valutare la personalità dei candidati con la somministrazione di test e valutazione degli stessi da parte di esperti psicologi. Questa disposizione, che si pone in netto contrasto con la Costituzione, dimostra anche un certo bipolarismo nella politica giudiziaria da parte dell’Esecutivo nel corso di questa legislatura. Da un lato si vorrebbe consentire l’accesso facilitato in magistratura di altre categorie professionali con concorsi riservati, dall’altra si intende rafforzare il controllo sulle ...