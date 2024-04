Corsa in montagna Del Pero campione di trail

(Di domenica 21 aprile 2024) Luca Delsi conferma uno degli elementi di spicco dellain. L’atleta 26enne di Renate si è laureato l’altro giornoitaliano dicorto primeggiando sui sentieri della Colmena Morbegno, in Valtellina. Corto si fa per dire visto che Delin poco più di due ore e 40 minuti ha percorso i 33 chilometri del percorso con quasi 2mila metri di dislivello staccando di oltre tre minuti il secondo arrivato. Delha fattodi testa impostando fin dai primi chilometri il ritmo. Alla prima salita, sulla vetta dell’Alpe Pitalone, transitava già con mezzo minuto di vantaggio. Ro.San.

In Terza categoria si è giocata la 21ª giornata (sesta di ritorno) e a vincere delle nostre fra Lucca e Massa Carrara sono state Sporting Forte dei Marmi, Retignano e Montagna Seravezzina. Girone ... (sport.quotidiano)

Nella prima prova del campionato di società di Corsa in montagna organizzata dal G.P. REsco, su un percorso molto tecnico con diverse salite impegnative da ripetere più volte, all’interno del ... (sport.quotidiano)

Per i Runnerini Doc Asd Afaph le sfide continuano: Francesco Lazzarotti , categoria ragazzi , si è cimentato in una competizione diversa dal solito. Al primo anno nella categoria confrontandosi con ... (sport.quotidiano)

Il Giro di Romagna torna dopo 13 anni e onora i paesi colpiti dall'alluvione - Domenica 21 aprile, da Lugo a Castrocaro Terme, 196 km con 133 professionisti: la classica, nata nel 1910, è stata vinta anche da Girardengo, Gimondi, Saronni e Cassani. Il romagnolo Baroncini torna d ...gazzetta

Giro: Livigno è pronta, sport ed eventi per la 15/a tappa - Campioni azzurri di ieri e di oggi, Sonny Colbrelli, Elia Viviani e Vincenzo Nibali, sono stati tra i protagonisti a Livigno della presentazione della 15/a tappa del giro d'Italia che tra un mese avrà ...ansa

Chi corre sui sentieri della Penisola L'identikit del trail runner italiano secondo lo studio a cura dell'atleta Francesco Puppi e di Outdoor Wall - Chi corre in montagna in Italia Francesco Puppi, stella del trail running italiano, da poco tornato da una “gita” negli Stati Uniti con due medaglie molto “pesanti” in valigia (ha vinto Chuckanut, lu ...ildolomiti