Cordon bleu di zucchine - irresistibili e con sole 170 kcal!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di domenica 21 aprile 2024) Quando voglio portare a tavola una ricetta particolare, capace di invogliare grandi e piccini a mangiare le, preparo sempre questi. La ricetta qui di seguito è quella deidiche sono ripieni di prosciutto e scamorza e che fanno venire l’acquolina in bocca a tutti. Anche i palati più scettici amano questo piatto e io lo realizzo in pochi minuti proprio perché i procedimenti sono tutti molto intuibili. Per rendere la preparazione semplicissima c’è la videoricetta alla fine della pagina. Realizzare questo piatto a base diè davvero un gioco da ragazzi. Dopo aver preparato il tutto mi basterà friggerli qualche attimo sui fornelli e il risultato farà venire fame ai bambini e agli adulti più schizzinosi. Gli ingredienti ...