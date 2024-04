Controversia a Petriano - Comune contro associazione per la discarica a Riceci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 aprile 2024) Ildinon ha apprezzato il ricorso presentato al Tarla Provincia da parte dell’Iniziativa democratica Aps. In particolare, l’avvocato Loriano Maccari che tutela l’amministrazione comunale chiede ai giudici di respingere la richiesta di sospensiva presentata da Iniziativa democratica in merito alla proroga di sei mesi concessa dalla Provincia ad Aurora srl per presentare i suoi elaborati in merito alla costruzione della. Scrive l’avvocato Maccari: "La domanda cautelare (di sospensiva ndr), pur apparendo fondata nel fumus, presenta delle criticità. Il provvedimento impugnato (la proroga ndr), pur apparendo caratterizzato da un alto grado di illegittimità, in questo momento non appare portatore di effetti lesivi tali da giustificare ...