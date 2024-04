Conte | non mi candido -nel simbolo #pace

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 21 aprile 2024) 16.24 Alle elezioni Europee "non sarò candidato e non ci sarà il mio nome nel". Così il leader del M5S, a in Mezz'ora su Rai3. "Candidarsi e poi non andare in Unione Europea per noi è una presa in giro dei cittadini". In trasmissione ha anticipato ildel Movimento che oggi registrerà al Viminale per le Europee, con la scritta Movimento 2050 e l'hashtag. "Chiediamo un voto per mandare in Europa costruttori di pace, per evitare che s'infiammi il quadrante mediorientale".