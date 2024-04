Consorzi Chiese e Oglio Mella | verifiche antimafia pre-contratti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 aprile 2024) Idi bonifica brescianiin prima linea con la Prefettura di Brescia contro la malavita negli appalti. Il progetto, sugellato dalla firma di un protocollo d’intesa, nasce dall’esigenza di salvaguardare la realizzazione di opere da possibili tentativi di infiltrazione da parte di gruppi legati alla criminalità organizzata in grado di condizionare le attività economiche. Grazie al documento – sottoscritto dal prefetto Maria Rosaria Laganà e dai due presidenti dei, Luigi Lecchi e Renato Facchetti – è stato esteso l’obbligo di acquisire le informazioniprima della sottoscrizione deiche vedranno l’inserimento di precise clausole. "È un impegno concreto – commentano Lecchi e Facchetti – non solo per la ...