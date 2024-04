Consigliere comunale ammazzato a coltellate in strada - fermato l' assassino | choc nel Lecchese

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Un omicidio che sconvolge la provincia di Lecco. Nella mattinata di oggi, domenica 21 aprile, è statoina Esino Lario Pierluigi Beghetto, ex assessoree oggidi 53 anni. Ucciso ain Paese. L'omicidio è avvenuto in via Verdi, nei pressi del centro del paese, intorno alle 9.30. Secondo quanto si apprende, l'accoltellamento sarebbe arrivato al termine di una lite per futili motivi, beghe di vicinato, e i carabinieri avrebbero giàil presunto, un uomo che abitava nella stessa palazzina di Beghetto. Ilviene descritto come "un uomo che vieva di espedienti". Immediato l'intervento sul posto dei carabinieri della compagnia di Lecco, con le indagini ...