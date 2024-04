Confcommercio ottimista | i consumi ripartono

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) I segnali di ottimismo per l’avvio di una ripresa trovano nuove conferme: il centro studi divede un calo dell’inflazione e una ripartenza dei, che gli fanno ipotizzare una crescita dello 0,3% nel primo trimestre, contro il +0,1% della precedente previsione. Secondo, si conferma quindi in ulteriore raffreddamento i prezzi degli alimentari, progressivamente sempre più vicini all’andamento generale dei prezzi. È la seconda organizzazione che rivede positivamente la crescita. Già in settimana, infatti, Confindustria aveva rialzato da +0,5% a +0,9% le proprie valutazioni del Pil dell’intero 2024. La valutazione dell’associazione del terziario si completa con un maggior rallentamento dell’inflazione, che dopo la risalita all’1,2% di marzo, scenderebbe all’1% di aprile. Questa, è la previsione, potrebbe ...