Concorso ATA 24 mesi 2024 - domande dal 10 al 30 maggio Si potrà dichiarare il servizio fino al 30 giugno NOTA

(Di domenica 21 aprile 2024) Arriva ladi indizione dei concorsi ATA, per soli titoli: lesi possono presentare dalle ore 9 del 10alle ore 14 del 30. I bandi regionali devono essere pubblicati entro il 9. Le graduatorie ATA 24saranno utilizzate nell'anno scolastico-25 per i ruoli e le supplenze. L'articolo .

Svolti gli scritti e superati, i candidati dei concorsi infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado stanno per svolgere la prova orale e pratica (per le cdc per le quali è prevista). ... (orizzontescuola)

Presunti imbrogli sulla raccolta differenziata in Calabria: cinque indagati - L’operazione svolta tramite intercettazioni, servizi di osservazione e analizzando una vasta mole di documenti ...zoom24

Raccolta differenziata nel Reggino, contratti stipulati in maniera fraudolenta: cinque indagati - La Polizia di Stato ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale d i Locri , ...reggio.gazzettadelsud

Reggio Calabria, maxi truffa sulla raccolta differenziata: tutti i rifiuti smaltiti come indifferenziati, 5 rinvii a giudizio - Avviso di conclusione di indagini preliminari a cinque persone per il reato di Concorso in frode in pubbliche forniture ...strettoweb