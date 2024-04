Come Queer as Folk ha cambiato per sempre la tv raccontato dal cast e dalla troupe originali

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 21 aprile 2024) Prima di parlare dell'ormai leggendaria serie tvas, va fatta una doverosa premessa. Siamo all'inizio del 1999 e l'accesissimo dibattito sull'età del consenso per i gay tiene banco a Westminster. Solo pochi anni prima, un cocktail di farmaci retrovirali miracolosi è riuscito a rendere l'AIDS che in precedenza non dava alcun scampo, una malattia con la quale diventava possibile convivere. Ci vorranno altri quattro anni per abrogare anche la controversa Clausola 28, la disposizione della legge britannica che impediva di parlare dell'omosessualità nelle scuole. Inoltre, pochi mesi dopo, l'Admiral Duncan, un pub che era ritrovo dei gay londinesi, sarebbe stato vittima di un ordigno artigianale. Nessuno avrebbe scommesso che proprio in un simile contesto si sarebbe potuto ambientare uno dei programmi più coraggiosi e veramente gay di tutta la ...