Come disegnare Gregor Samsa Tutto Kafka - un ritratto essenziale

(Di domenica 21 aprile 2024) «L’insetto non può essere disgnato. Neanche da lontano va mostrato»: così Franzin una lettera al suo editore Kurt Wolff a proposito della copertina del suo racconto “La metamorfosi”, destinato – ma l’autore non farà in tempo a saperlo – alla celebrità letteraria. Perciò Nicolas Mahler ha buone ragioni per chiedersi, in corrispondenza del suo disegno dell’insetto: «Chissà sesarebbe stato d’accordo con questa rappresentazione ditrasformato in scarafaggio».Adi Mahler (editore Clichy) non è propriamente una graphic novel, ma unracconto accompagnato da disegni altrettanto essenziali, fino a comporre un efficace “in breve“ della vita e dell’opera del grande scrittore praghese. Maicon ...