Colpo salvezza dell' Empoli - 1-0 al Napoli 

(Di domenica 21 aprile 2024) AGI - Nell'anticipoa 33esima giornata di Serie A, l'batte 1-0 il Napoli, conquistando tre punti preziosissimi in ottica. Al Castellani l'uomo decisivo è Alberto Cerri, capace di castigare un Napoli svogliato e privo di idee. I ragazzi di Calzona sbattono sul muro difensivo, salutando di fatto un posto nell'Europa che conta per la prossima stagione. L'avvio di partita dei partenopei è subito traumatico e Cerri, dopo appena quattro minuti, porta in vantaggio l', prendendo di testa il tempo alla difesa azzurra. Proprio l'ex attaccante del Como è costretto, però, al cambio al 20', in seguito a un problema muscolare. La reazione del Napoli è praticamente nulla ed è anzi l'a sfiorare in più occasioni il secondo gol: al 35' ...