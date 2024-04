cObOcollettivobologna in scena al PACTA Salone per pactaSOUNDzone

(Di domenica 21 aprile 2024) MILANO – Continua all’interno della stagione deldi Milano, la nona edizione del progettoSOUNDzone,che uniscedei Teatri e il progetto ZONE di Maurizio Pisati e da quest’anno vede l’unione con il CSR-centro studi e ricerche. Il 22 aprile, un gruppo di musicisti del Conservatorio G. B. Martini di Bologna, va incon INTERVALLO: una ricerca partita L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Di Battista a teatro con “Assange. Colpirne uno per educarne cento” Il Rigoletto di Verdi firmato da John Turturro torna al Teatro Massimo di Palermo dopo aver girato il mondo Filippo Caccamo incon “Le Filippiche” “Grease – il musical” in ...

