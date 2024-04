Coalizione Civica lancia un’originale colonna sonora per le elezioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 aprile 2024) Reggio Emilia, 21 aprile 2024 - “Aria pulita, benessere, casa e lavoro per la gente. Per questo scelto Fabrizio Aguzzoli seriamente. La mia scelta è Ci-vi-ca,Ci-ci-ci-, la mia scelta è!”. È il ritornello dell’originale canzoneta comedalla lista candidata alleamministrative di giugno a Reggio. La formazioneche candida Fabrizio Aguzzoli ha realizzato una canzone pensata appositamente per la competizione elettorale, composta e interpretata da giovani talenti reggiani. A coordinare il tutto, uno degli esponenti di, Bruno Brenno Ferrari, 34 anni, candidato al consiglio comunale, docente e presidente dell'associazione giovanile Reggio ...