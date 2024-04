Clochard urtato da treno merci È gravissimo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 aprile 2024) Stava camminando lungo i binari quando è statoda unin transito. Un 32enne algerino senza fissa dimora è stato trasportato dall’ambulanza in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia, dov’è ricoverato in gravi condizioni. L’investimento è avvenuto nella notte tra venerdì e ieri, verso mezzanotte, nel territorio di Bressana Bottarone, sulla Milano-Genova che è rimasta bloccata per circa quattro ore, nel tratto dove i binari costeggiano la Statale 35 dei Giovi tra le stazioni di San Martino-Cava Manara e di Bressana Bottarone. Oltre ai soccorsi sanitari, sul posto sono stati chiamati anche i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Stradella, e la Polfer che procede per ricostruire l’accaduto. Dai primi riscontri, non si sarebbe trattato di un gesto volontario ma di un incidente. Non è chiaro se ...