Clamoroso - all' evento gay a porte chiuse | dove è stata beccata Melania Trump

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024)torna alla ribalta politica per la campagna presidenziale di suo marito. La ex first lady ha preso parte all'Log Cabin Republicans a Mar-a-Lago, la casa in cui vive con Donald a Palm Beach.ha scelto una raccolta fondi per i Log Cabin Republicans, un gruppo di difesa dei membri LGBTQ+ del GOP, in una rara apparizione politica dopo mesi di assenza dalla campagna del marito. L'si è svolto a. L'ex modella slovena èassente per mesi agli eventi elettorali del marito, in particolare non c'era alla festa della vittoria del Super Tuesday. La sua partecipazione alla raccolta fondi, per un gruppo che ha precedentemente sostenuto, potrebbe essere un segno che ha intenzione di aumentare il suo programma. ...